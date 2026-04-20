Li Bidlîsê otomobîl û TIR li hev qelibîn, 2 kes mirin û kesek birîndar bû

Di rêbejaya Tetwan-Wanê da li tanga gundên Duzcealan û Kolbaşiyê, TIRa Îranê ya plaqe 41 AA 553 ya Mohammad Akbar diajot û otomobîla plaqe 06 DEF 867 a ku Bahattin Adiyan diajot û ji aliyê hember dihat, li hev qelibîn.
Li ser îxbarê ekîbên AFAD, UMKE, Tenduristî 112 Bilez, polês û îtfaiyeyê hatin sewqkirin.
Di qezayê da ajokar Adiyan û Harun Yildizê Midûrê Şaxê yê Karûberên Avê ya Dewletê (DSÎ) yê di otomobîlê da li cihê bûyerê mirin, ajokar Akbarê birîndar jî rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Bidlîsê.
Cinazeyên Yildiz û Adiyan ku di wesayîtê da asê man, bi destê ekîbên AFADê hatin derxistin û li ekîbên tenduristiyê hatin spartin.