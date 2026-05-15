Li Bidlîsê Mizgefta Ayasofyayê ku şopên ji sedê salan li ser e, bala geştiyaran dikişîne

Mizgefta Ayasofyayê ya Gundê Çekmeceyê ya li Tetwana navçeya Bidlîsê ku berê dêr bû dûvra bûye mizgeft, bi dîrokîbûn û îhtîşama xwe, bala geştiyaran dikişîne.
Avahiya dîrokî ya li gundê Çekmeceyê ya li quntara Çiyayê Nemrûdê, ji ber ku li serê kîtabeyek nebûye, tê nirxandin piştî zayinê di salên 500î da ji kevirê şehkirî hatiye avakirin, ji sala 1930î va weke mizgeft tê bikaranîn.
Mizgefta dîrokî ku ji aliyê Rêveberiya Giştî ya Weqfan a Wezareta Çand û Geştiyariyê û bi hemahengiya Rêveberiya Herêmê ya Weqfan a Bidlîsê di salên 2013-2015an da hat restorekirin û ji bo geştiyariyê hat amadekirin, bi kevirneqşî û hûrgiliyên xwe yên mîmariyê derdikeve pêş.
Mizgefta ku di warê geştiyariya bawerî û çandê da di nava nirxên bajêr da cih digire, bi dîrokîbûn, îhtîşam, motif, xemil û nivîsên li ser dîwarên wê her sal mazûvaniya hejmareke gelek geştiyar dike.
Rêveberê Şaxa Berhemên Dîrokî ya Rêveberiya Herêmê ya Weqfan a Bidlîsê Taha Mamuk ji nuçegihanê AAyê ra anî ziman ku Mizgefta Ayasofyayê ya li gundê Çekmeceya Tetwanê, yek ji Ayasofyayên biçûk ên li welêt e.
Mamuk destnîşan kir ku zêdetir ji sedî 90ê berhemên dîrokî yên li bajêr restore kirine û diyar kir ku di navbera salên 2013-2015an da Mizgefta Ayasofyayê ya Gundê Çekmeceyê restore kirine û ji îbadetê ra vekirine.
Mamuk anî ziman jî ku berhema dîrokî ji salên 1930î va êdî weke mizgeft hatiye bikaranîn û wiha got, "Ji ber ku li ser rêya Nemrûdê ye, di warê geştiyariyê da jî gelekî bi qîmet e. Ev berhema ku berê dêr bû paşê bûye mizgeft, bernavkê wê yê Mizgefta Ayasofyayê jî bi vî şiklî pêk hatiye. Bi vî hawî li Trabzon, Stenbol û li hinek cihên din 9 Mizgeftên Ayasofyayê hene."