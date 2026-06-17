Li Bidlîsê malên kevirî û darî yên 300 salî li hemberî demê li ber xwe didin

Orhan Alca
17 Hezîran 2026•Rojanekirin: 17 Hezîran 2026
Li Hîzana navçeya Bidlîsê malên kevirî û darî yên derdora 300 salî, bi mîmariya xwe ya kevneşopî va şopên raboriyê vediguhêzin roja me.
Li hin gundên navçeyê, malên dîrokî yên 2 û 3 qatî yên ku bi kevir û daran pêk va hatine avakirin, resentiya mîmariya xwe parastine û gihîştine heta roja me.
Malên li berpalên geliyên kûr hatine avakirin û bi dîwarên xwe yên kevirî û mîmariya xwe ya kevneşopî va balê dikişînin, wênehez û her wiha siruşthez û ziyaretvanan cezb dikin.
Wênehezên tên dîtina deverê, wêneyên xaniyên kevnare dikişînin.