Li Bidlîsê Fînala Herêmê ya Pêşbaziya Xweşik Xwendina Qur'ana Pîroz hat kirin
Li Bidlîsê Fînala Herêmê ya Pêşbaziya Xweşik Xwendina Qur'ana Pîroz hat kirin.
Şener Toktaş
04 Hezîran 2026•Rojanekirin: 04 Hezîran 2026
photo: Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü / AA
Li Bidlîsê Fînala Herêmê ya Pêşbaziya Xweşik Xwendina Qur'ana Pîroz hat kirin
BITLIS
Bi kordînasyona Şaxa Perwerdeya Dînê ya Midûriya Perwerdeya Neteweyî li Lîseya Îmam Xetîbê ya Anadoluyê ya Seîdê Nursî pêşbazî hat kirin û xwendekaran hunerên xwe nîşan dan.
Di pêşbaziyê da xwendekarê Dibistana Navîn a Fevzî Gungorê Eskerê Şehîd ê Guroymakê Abdulmenav Olgun bû yekemîn, xwendekarê Dibistana Navîn a Qiziltepe ya Mêrdînê Abdurrahman el-Abo bû duyemîn, xwendekarê Dibistana Navîn a Taban Canaydin a Kayapinarê ya Diyarbekirê Murtafa Yaşar jî bû sêyemîn.
Midûrê Perwerdeya Neteweyî ya Bajêr Vedat Kaya, Midûrê Şaxa Midûriya Giştî ya Perwerdeya Dînê Selman Ekîncî û xwendekaran pêşbazî temaşe kirin.