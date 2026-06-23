Li Bidlîsê ambulans û wesayîta SUV li hev qelibîn, 10 kes birîndar bûn

Serdar Adıyaman
23 Hezîran 2026•Rojanekirin: 24 Hezîran 2026
Li Xelata navçeya Bidlîsê ambulans û wesayîta SUV li hev qelibîn, ji ber qezayê 10 kes birîndar bûn.
Ambulansa bi plakaya 13 AAe 917 a ku B.Ç diajot û ji navçeya Elcewazê diçû Tetwanê li Xaçerêya Ovakişlayê ya Xaçerêya Devlet Bahçelî ya Xelatê bi wesayîta SUV a bi plakaya 65 ADD 871 a ku G.Y.K diajot
Li ser îxbara kesên hawirdor ekîbên polês û tenduristiyê sewqî cihê qezayê kirin.
Di qezayê da 2 teknîsyenên tibê yên di ambulansê da û 8 kesên di otomobîlê da birîndar bûn.
Birîndar bi ambulansan rakirin nexweşxaneyên li Bidlîsê û hat hînbûn ku rewşa birîndaran baş e.