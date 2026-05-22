Li Bendava Ataturkê piştî 7 salan qepaxên texliyekirinê hatin vekirin

Bendava Ataturkê ku li Şanliurfayê weke beşeke ji Projeya Başûrê Rojhilatê Anadoluyê (GAP) hatiye çêkirin û yek ji mezintirîn veberhênanên di dîroka Komarê da ye, ne tenê ji ber beşdariya xwe ya di avdana çandiniyê û hilberîna elektrîkê de, lê di heman demê da ji ber beşdariyên xwe yên alternatîf ên di aboriyê da jî balê dikişîne.
Piştî barana zêde ya li herêmê di mehên zivistan û biharê da ku bendav nêzîkî qebareya xwe ya tevahî kir, tîmên Rêveberiya Herêmî ya 15emîn a Karûbarên Avê yên Dewletê (DSÎ) ji bo kêmkirina metirsiya lehiyê dest bi berdana avê ya bi kontrol kirin.
Bendava ku li ser Rûbarê Feratê ye û ji bo avdana çandiniyê û hilberîna enerjiyê pir giring e, deriyên wê berê di salên 2004 û 2019an da hatibûn vekirin.
Halîl Yilmazê xwediyê kafeyekê li herêmê diyar kir ku piştî vekirina deriyên bendavê, xelk ji bo temaşekirina berdana avê hatine herêmê.