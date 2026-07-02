Li Behra Reş a Rojhilatê çûyîna zozanan dîmenên xweş derxist holê

Li Behra Reş a ku siruşta wê bêhempa ye, gelê herêmê bi dewarên xwe yên xemilandî va bi meşê çûn zozanan ku dîmenên xweş derketin holê.
Li herêmê di meha gulanê da çûyîna zozanan bi pezan va dest pê dike, lê heywandar van rojan dewarên xwe dibin zozanan.
Li Tonyaya navçeya Trabzonê rêyên Zozanê Çagmanê ya 1800 mêtro bilind e, bi muzîkên Behra Reş û lîstina horonê va şên bû.
Heywandarên ku cil û bergên herêmî li xwe kirine, serê sibê şeveqê bi dewarên xwe yên ku serê wan bi morî û rêşiyan va xemilandine û zengil xistine stûyê wan, ji Taxa Kalinçamê bi rê ketin û çûn zozanê.
Di rêwîtiyê da heywandaran hin caran horon lîst û bi kêfxweş bûn.
Piştî rêwîtiyeke dirêj û zehmet, ew gihîştin zozanê û ew ê qasî 4 mehan li wir bimînin.
Heywandar wê ji şîrê heywanên xwe mast, penêr û rûn çêkin û amadehiya zivistanê bikin.
Heywandar Eray Çetîn ji nûçegihanê AAyê ra daxuyand her sal vê demê ew bi 12 dewarên xwe va diçe Zozanê Çagmanê ku 19 kîlomêtro dûrî taxa wan e.