Li Batmanê li ser rêya Çiyayê Mereto xebatên paqijkirina berfê didomin
Walîtiya Batmanê ragihand ku li navçeya Sasonê xebatên paqijkirina berfê li ser rêya ku diçe dêra dîrokî ya Dayê Meryem ya li ser rêya Çiyayê Mereto ku bilindahiya wê 2 hezar û 973 metre ye, bênavber berdewam dikin
Metin Özmen
30 Hezîran 2026•Rojanekirin: 30 Hezîran 2026
photo: Batman Valiliği / AA
BATMAN
Walîtiya Batmanê ragihand ku li navçeya Sasonê xebatên paqijkirina berfê li ser rêya ku diçe dêra dîrokî ya Dayê Meryem ya li ser rêya Çiyayê Mereto ku bilindahiya wê 2 hezar û 973 metre ye, bênavber berdewam dikin.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin ku her çend demsala havînê berdewam dike jî tîmên Rêveberiya Taybet a Batmanê ji bo vekirina rê bi dixebitin.
Hat diyarkirin ku di nava girseyên berfê da ku li hin deveran heta 4 metreyan bilind dibin, ekîb dixebitin.