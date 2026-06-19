Li Bîngolê xebatên lêgerîna kesê ku di çem da li ber avê çûye berdewam in

Rıdvan Korkulutaş
19 Hezîran 2026•Rojanekirin: 19 Hezîran 2026
Li Genca navçeya Bîngolê xebatên lêgerîna Vedat Karabulutê 33 salî ku di çem da li ber avê çû û wenda bû, berdewam in.
Karabulutê ku di 14ê Hezîranê da bi hevalên xwe ra ji bo seyranê ji Diyarbekirê hatibû mezra Kaymaz a ser bi gundê Saggoze ya navçeya Genc a Bîngolê, êvarê dema hewl dida ji Çemê Sarimê derbasî hember bibe, li ber avê çûbû.
Xebatên lêgerînê bi beşdariya 133 personelan, bi ekîbên AFADê yên Bîngol, Diyarbekir, Elezîz û Kahramanmaraşê, ekîbên Amirtiya Komê ya Binê Avê ya Rêveberiya Ewlekariya Parêzgehê ya Elezîzê, ekîbên Lêgerîn û Rizgarkirina Cendirmeyê ya Diyarbekir û Tunceliyê, Fermandariya Cendirmeyê ya Parêzgehê ya Bîngolê, ekîbên Lêgerîn û Rizgarkirinê ya Binê Avê ya Serokatiya Îtfaiyeyê ya Şaredariya Bajarê Mezin a Diyarbekirê û parêzvanên ewlekariyê, berdewam in