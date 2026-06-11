Li Amasyayê ajeldarekî ku çêleka wî li nava daristanê za, heta gund golik li kolîneka xwe kir

Cihan Okur
11 Hezîran 2026•Rojanekirin: 11 Hezîran 2026
AMASYA (AA) - Li Amasyayê çêleka ajeldarekî li nava daristanê za û ajeldar golika çêlekê li kolîneka xwe kir û anî gund, ew kêlî bi kameraya têlefona destan hat qeydkirin.
Îsa û Emîne Derici li gundê Yildizkoyê yê li ser navendê dijîn. Ji ber ku çêleka wan a ku navê wê danîne "Kirmizi (Sorê)" bi garanê ra venegeriya malê, derketin û li çêleka xwe geriyan.
Jin û mêr li stu gund di nava daristanê da çêleka xwe dît û lê nihêrîn ku bê taqet bûye û paşê ferq kirin ku zaye.
Îsa Derîcî golika virnî da li kolîneka xwe kir û heta gundê xwe yê ku çend kîlomêtre dûr e, ser pişta xwe bir.
Kêliya ku Derîcî golika nû zayî li kolîneka xwe kir û çêleka bê taqet ew teqîb dikir, bi kameraya têlefona destan hat qeydkirin.
Di dîmenê da xuya dike ku çêlek terka golika xwe nake û jê naqete.