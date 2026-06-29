Li Agiriyê rêyên zozanan ên ku berfê girtine di dawiya hezîranê da ji bo koçeran tên vekirin

Abdullah Söylemez
29 Hezîran 2026•Rojanekirin: 29 Hezîran 2026
Li Taşliçaya navçeya Agiriyê rêyên zozanan ên li devera Çiyayên Aladaglarê yên ku berfê girtine, di dawiya hezîranê da ji bo koçeran tên vekirin.
Li Agiriya ku di demên dawî da berf lê zêde barî, li deverên bilind hê jî şert û mercên zivistanê serdest in.
Ekîbên Rêveberiya Taybet a Navçeyê yên ku bi serkêşiya Qaymeqamtiya Taşliçayê zivistanê bênavber dixebitin, di dawiya hezîranê da jî xebatên paqijkirina berfê didomînin.
Li welêt her çiqas li gelek herêman havîn hebe jî, li herêma Aladaglarê ya nêzîkî sînorê Agirî-Wanê ya ku li bilindahiya wê nêzîkî 3 hezar û 200 mêtro ye li ser rêyên zozanan hê jî berf heye û ekîb hewl didin berfê paqij bikin.
Operatorê kepçeyê Sedat Taşdemir ji nûçegihanê AAyê radaxuyand wan zivistaneke pir dijwar li dû xwe hiştiye, lê ew hewldanên xwe yên paqijkirina berfê didomînin.
Taşdemir got zivistanê ew bi roj û şev ji bo paqijkirina berfê xebitîne û wiha axivî: "Dawiya Hezîranê ye, lê hê jî li ser rêyên zozanan berf heye. Em hewl didin ku rêyan vekin, lewra koçer tên zozanan. Par li vir berf tunebû, rê bi tevahî paqij bû, me tenê hin xebatên verastkirinê kiribû. Îsal gelek berf heye. Me rêyên yek û du zozanan vekirin û em yên din jî vedikin."
Koçer Enver Çarboga yê ji Îdirê jî got ew her sal tên vê zozanê, lê ji ber ku berf li gorî salên berê zêde ye, ew îsal mehekê dereng hatine û wiha dewam kir: "Ekîb rêyan vedikin. Sibê em ê bi malbatên xwe ra herin zozanê. Li vir hewa ji nişkêva diguhere. Ev der pir bilind e, ji ber vê hin salan berfa berê û ya nû tê ser hev."