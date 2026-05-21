Li Agiriyê qada ku tê bawerkirin bermayikên Keştiya Nûh lê ne, mazûvaniya geştiyaran dike

Abdullah Söylemez
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Li Bazîda navçeya Agiriyê qada ku tê bawerkirin bermayikên Keştiya Nûh lê ne, bi germbûna hewayê ra mazûvaniya geştiyarên xwemalî û biyanî dike.
Pêşengê Nexşeyî Îlhan Durupinarê ku sala 1959an dema li Fermandariya Giştî. ya Nexşeyê, ji bo çêkirina nexşeyên herêmê li ser wêneyên asîmanî xebat diajot, nêzîkî gundê Telçekera li Çiyayê Agiriyê, qada ku tê îdikarin bermayikên Keştiya Nûh lê ne, keşif kir.
Heta niha, zanyar li ser cihê Keştiya Nûh li vê herêmê li hev nekirine, û tevî lêkolînên ji sedê salan va jî, hê jî weke sirrekê ye.
Herêma ku bala geştiyaran dikişîne, bi germbûna hewayê ra pêşwaziya komek geştiyarên ji DYA, Awistralya û welatên Ewropayê kir.
- "Ev cihek e ku bala hemû cîhanê dikişîne"
Lêkolînerê Amerîkî Andrew Jones ji peyamnêrê AAyê ra got ku Keştiya Nûh ji bo Xiristiyanan xwedî giringiyeke taybet e ji ber ku di Incîlê da jî behsa wê tê kirin.
Jones diyar kir ku ev sedê salan e, mirov meraq dikin ka Keştiya Nûh li ku ye, û wiha domand:
"Di nava koma me da kesên Awistralyayî, Swîsrî û Amerîkî hene. Ev cih bala çar aliyên cîhanê dikişîne. Gelek caran di komên min de Ingilîs jî hene. Ez bê ucret ji bo kesên ne di koma me da û yên ku ev der bala wan dikişîne, behsa vêderê dikim."
Paul Wozniak ê Amerîkî jî kêfxweşiya xwe ya li herêma ku tê bawerkirin bermayikên Keştiya Nûh lê ne anî ziman.
Frida Hristofski ya Awistralyayî jî diyar kir ku beriya nuha jî ew beşdarî geştên li Rojhilata Navîn bûye, got,"Dema ez hîn bûm li vir geşt tên lidarxistin, ez tevlî bûm. Ji bo min giring e, çimkî ev cih bi rastî çîroka eslê min vedibêje, û ez hatim vir da ku cihê ku eslê mirovahiyê lê ye bibînim."
Simon Tasievski yê Awistralyayî jî got, "Di dawiyê da, em hemî neviyên Adem in, û paşê jî yên Nûh in. Ji ber vê yekê ez kêfxweş im ku li vir im."