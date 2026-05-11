Li Agiriyê kesên ku siruştê hez dikin di nav qeşaya Gola Masiyan da li kanoyê siwar bûn

Abdullah Söylemez
11 Gulan 2026•Rojanekirin: 11 Gulan 2026
Li Agiriyê kesên ku siruştê hez dikin li Gola Masiyan a ku qeşaya wê êdî dihele, li kanoyê siwar bûn.
Gola Masiyan a li bakurê navçeya Taşliçayê yek ji golên herî bilind ên welêt e û rûyê wê zivistanê bi qeşayê tê nixumandin.
Di biharê da qeşaya rûyê golê êdî dest bi helandinê dike.
Tîmeke ji 6 kesên ku ji Klûba Çiyageriyê ya Îskender Îdir û Çiyayê Agiriyê û Werzîşên Siruştê pêk tê, li Gola Masiyan çalakiyek li dar xist.
Di çalakiya ku ji navçeya Diyadînê jî hin kes beşdar bûn da, kesên ku siruştê hez dikin li ser gola ku qeşaya wê dest bi helandinê kiriye derketin gerê.
Siruşthezên ku li gola xwedî dîmenê çiyayê ku berfê nixûmandiye kanoyê siwar bûn û bi 2 kanoyan va dema xwe xweş derbas kirin.
Serokê Klûbê Umît Sonmez daxuyand ku dîmenê golê pir xweş e û bedewiyên wiha divê zêdetir bên zanîn.