Li Agiriyê çiyayên ku berfa wan neheliyaye bi kulîlkên xwe yên rengîn va bûne pêgeha hezjêkerên siruştê

Li Avkevira (Taşliçay) navçeya Agiriyê ber bi dawiya tîrmehê va çiyayên ku belekiyên berfê jê xalî nebûne, mazûvaniya hezjêkerên siruştê kirin.
Çiyayê Eledaxê yê ku raqima wê 3 hezar û 500 e û dikeve nava sînorê navçeya Avkevirê, di tîrmehê da jî ji belekiyên berfa ser veneheliyaye.
Li aliyekê çiyê berf heye li aliyê din kulîlkan vekiriye û bi bedewiya xwe ya siruştî va bûye pêgeha hezjêkerên siruştê.
Hezjêkerên siruştê piştî hilpaskbûna ku çendîn saetan dewam dike, ji herêmên belekiyên berfê û zinaran ra derbas bûn û derketin tepa çiyê.
Bi tepa çiyê va Çiyayê Sîpan, Çiyayê Agiriyê, Kirê Tendûrekê û Gola Wanê dixuyê. Hezjêkerên siruştê li ber van menzereyan wextê xwe derbas kir, alaya Tirkiyeyê vekir û wêneya bîrdariyê da kişandin.
Hilpaskbûna dijwar a hezjêkerên siruştê û çiyayên ku di binê berfê da ne, bi dronê hatin kişandin.