Li Agiriyê canegeyê ji bo qurbanê yê tonek û 190 kîlogramî li benda bikirê xwe ye

İdris Emre Savman
30 Nîsan 2026•Rojanekirin: 30 Nîsan 2026
Li Patnosa navçeya Agiriyê, canegeyê sîmental ê ji bo qurbanê yê bi navê "Behrî" ku tonek û 190 kîlogramî giran e, li benda bikirê xwe ye
Harun Karabaşê li navçeyê heywandariyê dike, canegeyê xwe ku navê "Behrî" lê kiriye û bi ihtimam xwedî kiriye, bi 600 hezar lîreyî va derxist ber firotanê.
Harun Karabaş ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir, wan bi awayekî pir baş dewarê xwe yê ji cisnê sîmental xwedî kir û her wiha ew şev û roj bûn miqate.
Karabaş bal kişand ku wan ji bo nirxê firotina canege, 600 hezar lire diyar kir û wiha got, "Em heywanên xwe bi ihtimam xwedî dikin. Me zivistanê ew baş xwedî kirin. Ji bo ku baş çêbin, em şev û roj xebitîn."