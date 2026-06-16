Li Adiyemanê "gundê daîreyî" bi mîmariya xwe ya deredetî balê dikişîne

Ahmet Arslantaş
16 Hezîran 2026•Rojanekirin: 16 Hezîran 2026
Li Adiyemanê gundê Kuşakkayayê yê 56 sal berê piştî hezazê hat avakirin, bi plansaziya xwe ya daîreyî va wekî ji cih û warê li Tirkiyeyê yê ji hêla mîmariya xwe va deredetî, balê dikişîne.
Gundê Kuşakkayayê yê li ser navenda Adiyemanê, piştî hezaza ku di 1970yan da çêbû, ji ber ku cihê wê yê berê bû cihekî bi rîsk bû, bo cihekî nû hat veguhestin. Di çarçoveya plana piştî afatê da avabûna gund di 1973yan da dest pê kir û gund bi planeke deredetî ya daîreyî hat sêwirandin.
Di çarçoveya xebatê da ya ku şêniyên gund wekî "Projeya Selanîkê" bi nav dikin, 82 xaniyên afatê hatin înşakirin û di 1982yan da jî bo kesên xwedan heq hatin teslîmkirin. Piştî ku maweyeke bi qasî nîv qirnî derbas bû û gund hê jî li ser awayê xwe yê resen e, gerok û wênehez berê xwe didin gund.
Di navîna gund da cihên ji bo emilandina hevbeş hene û mal jî li dora vê navendê bi xelekî rêz bûne. Bi saya vê plansaziya xwe va gund li Tirkiyeyê wekî cih û warekî ji hêla mîmariya xwe va resen derdikeve pêş.