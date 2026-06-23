Li Adiyemanê di depoyekê da şewat derket, 6 kes ji ber dû aciz bûn

Ahmet Arslantaş
23 Hezîran 2026•Rojanekirin: 23 Hezîran 2026
Li Adiyemanê di kargeheke ku wek depo dihat bikaranîn da şewat derket, 6 kes ji ber dû aciz bûn.
Li Taxa Yenîmahalleyê di kargeheke ku wek depo dihat bikaranîn a li binê avahiyeke duqatî da ji ber sedemeke hê ne diyar e, şewat derket.
Li ser cawdayîna welatiyan, ekîbên agirkuj, polês û tenduristiya bilez çûn cihê bûyerê.
Bi saya xebata ekîbên agirkuj û welatiyan ya ku qasî saetekê dewam kir, şewat hat vemirandin.
6 kesên ku ji ber dû aciz bûn di ambulansê da hatin dermankirin.
Hin motosîklet û alavên din ên ku di depoyê da xisar dîtin ji depoyê hatin derxistin.