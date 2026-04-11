Li Îdirê di navbera malbatan da şerê çekdarî derket, 2 kes hatin kuştin û 6 kes birîndar bûn

Hüseyin Yıldız, Bülent Mavzer
11 Nîsan 2026•Rojanekirin: 11 Nîsan 2026
Li Îdirê di navbera malbatên neyar da şerê çekdarê derket, 2 kes hatin kuştin û 6 kes birîndar bûn.
Di navbera malbatên Çakmaz û Temelê yên li gundê Karakuyuyê dijîn da ji ber sedemeke hê nayê zanîn nîqaş derket.
Bi mezinbûna şer û bikaranîna çekan va Ahmet û Mehmet Temel û ji heman malbatê 6 kes birîndar bûn.
Ji birîndarên rakirin Nexweşxaneya Dewletê ya Îdirê Ahmet û Mehmet Temel digel midaxeleyê bi ser xwe va nehatin û mirin.
Tedawiya birîndarên din dewam dike û li dora nexweşxaneyê tevdîrên ewlehiyê hatin hildan.