Li Îdirê bi xebatên xwebexşan motîfên Osmanî li mizgeftan tên neqişandin.
Li Îdirê, mîrata estetîkî ya ji serdema Osmaniyan heta roja îro, ji nû va tê vejandin û bi saya xebatên xwebexşî ew motîfên bêhempa, li mizgeftan tên neqişandin.
Di çarçoveya projeya "Bila Mizgeftên Nûnekirî Nemînin" ku ji aliyê Rêveberiya Navenda Ciwanan a Îdirê va tê ajotin, motîfên kevneşopî yên ku li mizgeftên bajêr ber bi jibîrkirinê va diçin, dîsa derdikevin holê.
Di projeya ku ev 2 sal dewam dike da, ekîbên ku ji perwerdîgar û mamosteyan pêk tên, li ser daxwazê yek bi yek serdana mizgeftan dikin û xebatên nûkirinê dikin.
Bi taybet motîfên munxane, romî û palmet ên taybet bi serdema Osmaniyan, li ser dîwarên mizgeftan tên neqişandin.
Bi projeya ku ekîbên xwebeş bi baldarî diajon va, li mizgeftên li Îdirê hunera serdema Osmanî jinûva vedije.
Rêveberê Navenda Ciwanan a Îdirê Ahmet Karaca ji nûçegihanê AAyê ra anî ziman ku ev 2 sal e vê projeyê birêva dibin û welatî eleqeyê nîşanî didin.
Karaca destnîşan kir ku piştî gel hunera wan eciband wan biryar da ku vê projeyê bidomînin û got, "Halê hazir em hewl didin 21 mizgeftên xwe restore bikin. Emê heta ku li navenda bajarê Îdirê, navçe û gundên wê mizgefteke ku nehatibe restorekirin nemîne, vê xebatê bidomînin."
Îmam û Xetîbê Mizgefta Nûrê ya li navenda Îdirê Çetin Yildiz anî ziman ku bi vê projeyê va mizgeft gelekî bedew dibin û spasiya ciwanên ku keda wan tê da heye kir."