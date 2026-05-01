Laleya Mûşê ya tê parastin bi bedewiya xwe eleqeyeke mezin dibîne

Ömer Varlık
01 Gulan 2026•Rojanekirin: 01 Gulan 2026
Laleya Mûşê ku cureyekî endemîk e û li Mûşê şîn dibe, ji bo geştiyaran bûne cihê sereke yê serdanê.
Deşta Mûşê bi laleya Mûşê ya ku di sala 2015an da ji aliyê Midûriyeta Giştî ya Berhemanîna Nebatan ya Wezareta Çandinî û Daristanê va bi navê "Mûş 1071" hatiye tescîlkirin, sor û xweş bû.
Deşta ku bi laleyên bi germbûna hewayê ra vedibin û erdê dixemilînin bala mêvanan dikişîne.
Bi qasî 60 akademîsyenên ji herêmên cuda yên welêt hatine deşta Mûşê, bi têlefonên xwe yên destan û kamerayên xwe va wêneyên laleyên tên parastin kişandin.
Prof. Dr. Adnan Bakiyê Hîndekarê Fakulteya Perwerdehiyê ya Zanîngeha Trabzonê hat serdana Mûşê û got ku wan derfet dît ku xweşikiyên xwezayî yên bajêr ji nêz va bibînin.
Tugba Ozturkê jî diyar kir ku ew bi dîtina laleyên endemîk yên li herêmê matmayî mane û got, "Dîtina nebatên weha bi taybetî di hawirdora wan a xwezayî da bi rastî jî balkêş e. Dema ku em hatin Mûşê, me hîs kir ku em hewayeke paqij û teze dikişînin. Ji bo me tecrûbeyeke pir xweş bû."