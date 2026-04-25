Laleyên Mûşê yên ku kulîlk vekirine Deşta Muşê sor kirin

Laleyên ku di Kanûna 2015an da ji aliyê Midûriyeta Giştî ya Berhemanîna Nebatan ya girêdayî Wezareta Çandinî û Daristanê va bi navê "Mûş 1071" hatine tomar kirin, Deşta Mûşê sor kirin.
Deşta ku bi laleyên bi hatina biharê ra vedibin xemilandî ye, bala mêvanên xwe dikişîne.
Xwezahez û dilxwazên wênekêşiyê yên ku hatine deştê hewl dan ku bi têlefonên xwe yên destan û kamerayan wêneyên laleyan bigirin.
Jîdal Aka ku ji bo kişandina wêneyên laleyan hatibû, got, "Deşt bi rengê sor hatiye nixumandin. Em nekarîn ji vê dîmena bêhempa bêxeber bimînin, ji ber vê yekê em hatin vir da ku wêneyan bigirin. Bi sedan kes hatine herêmê; kesên ku ji xwezayê kêfê digirin hene û gelek kes wêneyan dikişînin. Em van kêliyên xweşik bi hevalên xwe ra jî nemir dikin. Dîmenên bi rastî jî balkêş hene; deşt sor bûye."