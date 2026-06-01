Koçerên ku ji bajarên Başûrê Rojhilatê tên Mûşê, li zozanan konên xwe vedigirin

Sabri Yıldırım
01 Hezîran 2026•Rojanekirin: 01 Hezîran 2026
Koçerên ku ji bajarên Herêma Başûrê Rojhilatê Anadoluyê tên Mûşê, li zozanan konên xwe vedigirin û heywanên xwe diçêrînin.
Mûş ji ber zozan, deşt, mêrg, av û hewaya xwe ya paqij yek ji wan navendên giring e ku heywan lê tên xwedîkirin.
Piştî ku hewa germ bû û zozan hêşîn bûn, malbatên koçer ên ji bajarên Başûrê Rojhilatê Anadoluyê jî dest pê kirin û tên Mûşê.
Koçerên ku ji Diyarbekir û Mêrdînê rojan berê bi rê ketibûn gihîştin herêma Şenyayla û Çiyayê Kozmayê.
Koçeran konên xwe vegirt û dest bi çêrandina heywanên xwe kir.
Malbat şîrên ku didoşin dikin mast, penêr, rûn û difroşin ku pê debara xwe bikin.
Ji koçeran Remzî Çelîk ji nûçegihanê AAyê ra got ew bi qasî hezar pez û bizinan va ji Qulpa navçeya Diyarbekirê hatiye bajêr.
Çelîk behsa rêwîtiya xwe ya dirêj û dijwar kir û got ew gihîştin herêma Şenyaylayê.
Çelîk wiha axivî: "Zozanên Mûşê ji bo heywandariyê pir girîng in. Îsal em mehekê dereng gihîştin. Ji ber zivistan û baranê em dereng man. Em her sal tên herêma Şenyaylayê. Em qasî 6 mehan li vir dimînin. Debara me bi heywandariyê çêdibe. Em heywanên xwe didoşin. Şîrfiroş tên û şîr dikirin. Em car caran penêr, mast û toraqê çêdikin. Alternatîfeke me ya din tune. Ev kar dijwar e, lê dîsa jî em bi heywandariyê dikin."
Heywandar Abdulhadî Yavuz jî diyar kir ku ew li gor par mehekê derengtir hatine herêmê û wiha got: "Min nêzîkî 100 conege anîn. Ez 22 sal in vî karî dikim. Em bi heywandariyê debara xwe dikin. Keriyên pez hê jî di rê da ne. Koçer ji bilî vir diçin Erzirom, Qers, Agirî û herêma Karliovayê ya Bîngolê."