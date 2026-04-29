Ji Wezareta Karên Navxweyî ji bo hin bajêran hişyariya meteorolojîk a bi koda "zer"

Şeyma Güven
29 Nîsan 2026•Rojanekirin: 29 Nîsan 2026
Ji ser hesabê NSosyalê ya wezaretê di çarçoveya agahiya dawîn a ji Midûriya Giştî ya Meteorolojiyê hat bidestxistin nexşeya Tirkiyeyê ya ku bajarên bi koda "zer" hatine îşaretkirin hebûn, hat weşandin.
Di parvekirinê da hat diyarkirin ku li hawirdora Batmanê û aliyên başûr ên Diyarbekirê barana gur a bi birqetav, li Mêrdîn, Sêrt û hawirdora Şirnexê jî cî bi cî barana gur û taviya bi birqetav tê payîn.
Hişyarî hat dayîn ku welatî hember lehî, rabûna avê, teyrok, bayê gur a di dema baranê da, bahoz û tengasiyên hatin û çûyînê baldar û bi tevdîr bin, guh bidin hişyariyên rayedaran.