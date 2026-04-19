Ji meteorolojiyê bo 6 parêzgehan hişyariya taviya baranê ya giran

Ahmet Kaplan
19 Nîsan 2026•Rojanekirin: 19 Nîsan 2026
Di daxuyaniya Navenda Texmîn û Hişyariyê ya Herêma Diyarbekirê ya Midûriyeta Meteorolojiyê ya Herêma 15em da hat diyarkirin, îro ji nîvro û pê va bo navçeyên Şanliurfayê Hîlwan, Siwêreg, Wêranşar û Ceylanpinarê û her wiha dewrûbera Diyarbekir, Batman, Sêrt, Mêrdîn û Şirnexê taviya baranê ya giran û taviya bi birqetav tê payîn.
Di daxuyaniyê da hat destnîşankirin, tê payîn ku taviya giran heya duşemê êvarê bi navber bidome û ji welatiyan jî hat xwestin ku li hemberî rewşên neyînî yên wekî lehî, hezaz, birûsk, bayê gur û zîpikê baldar û bi tedbîr bin.