Ji ber Eyda Qurbanê pir û otorêyên ku KGM lê dinihêre dê bêucret bin

Mertkan Oruç
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Bi minasebeta Eyda Qurbanê, welatî dê bêucret pir û otorêyên ku Midûriyeta Giştî ya Rêbejayê (KGM) lê dinihêre, bi kar bînin.
Biryara Serokomar a têkildarî mijarê di hejmara mukerer a Rojnameya Fermî da derçû û ket warê cîbicîkirinê.
Li gorî biryarê, otorêyên ku KGM lê dinihêre û her wiha pirên Şehîdên 15ê Tîrmehê û Fatih Sultan Mehmet dê bêucret xizmetê bidin.
Ev pir û otorê dê ji 26ê Gulanê roja Sêşemê saet 00.00an heya 30ê Gulanê dawiya roja Şemiyê bêucret bin.
Ji xeynî van her wisa di eydê da welatî dê xeta pergala rayî Başkentray, Marmaray, ÎZBAN, Sirkeci-Kazliçeşme û xeta metroyê ya Gayrettepe-Balafirgeha Stenbolê-Arnavutkoyê û veguhestina komî ya şaredariyan dê bêucret bi kar bînin.
Ji aliyekî din va projeyên çêke-bişixulîne-dewr bike li dervayî sepana derbasbûna bêucret hatin hiştin.