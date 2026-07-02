Arif Ayhan Korkmaz
02 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 02 Tîrmeh 2026
Ji bo ku heywanên Parka Siruştê ya Tarsûsa Mêrsînê ji germê aciz nebin, seba wan kokteylên fêkiyan ên cemidandî tên amadekirin û pergaleke taybet a şilkirina wan hatiye avakirin.
Li gor daxuyaniya Şaredariya Bajarê Mezin, li parka siruştê ji bo ku heywan ji germê aciz nebin, îsal jî tevdîr hatin hildan.
Ekîb ji bo lemûr, zebra, meymûn û hirçan kokteyla fêkiyên cemidandî amade dikin.
Li ser cihên hin heywanan fiskiye hatiye danîn û bi pergala barandina baranê wan hênik dikin.
Hin heywan jî di hewzan da hênik dibin.