Guldexwînên xemla siruştê bi şev jî tên ziyaretkirin

Li Gevaşa (Kawaş) navçeya Wanê guldexwînên ku siruştê dixemilînin, bi şev jî tên ziyaretkirin.
Guldexwînin ku li navçeyê li goristana Taxa Dîlmetaşê bi xwe berê hêşîn dibin û emrê wan derdora 20 rojan e, bi şev dikevin dirûvekî sipehî.
Laleyên ku bi rengên xwe yên sor, zer û bordoyê berpalan dixemilînin, li ber dîmenê stêrk û şewqên bajêr dibin fena postkartan.
Xwezahez û wênegirên hatin deverê, guldexwînên ku çendek berê bişkivîn, bi şev kişandin.
Guldexwînên xemla biharê her wiha ji hêla gundparêz û şêniyên deverê va tên parastin.
Vahdettin Beyazitê şêniyê taxê ji peyamnêrê AAyê ra diyar kir ku gelek kes diçin dîtina guldexwînên li goristanê.
Senar Beyazit jî bal kişand ku îsal eleqeya bo guldexwînan zêdetir bûye.