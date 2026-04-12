Germahiya hewayê ji roja sêşemê pê va wê di navbera 4 û 8 pileyan da zêde be

Fatma Sevinç Çetin
12 Nîsan 2026•Rojanekirin: 12 Nîsan 2026
ANKARA (AA) - Tê pêşbînîkirin ku germahiya hewayê li seranserê welêt ji roja sêşemê pê va wê di navbera 4 û 8 pileyan da zêde be.
Pisporê Texmînkirina Hewayê ya Midûriyeta Giştî ya Meteorolojiyê ya Wezareta Hawîrdor, Bajarvanî û Guherîna Avûhewayê Cengîz Çelîk der barê rewşa hewayê ya ku vê hefteyê tê texmînkirin da agahî da nûçegihanê AAyê.
Çelîk daxuyand ku li gor nirxandinên dawîn, hewaya sar û baran wê sibê bandorê li herêmên rojhilatê bikin û paşê hewa wê xweş be.
Çelîk diyar kir ku roja sêşem, çarşem û pêncşemê li welêt hewayeke bê baran û kêm ewrayî wê hebe û wiha got: "Ji roja sêşemê û pê va bi taybetî li deverên hundir germahî wê bi lez zêde bibe. Em li bendê ne ku ji roja sêşemê û pê va li deverên hundir germahiyeke bi 4 û 8 pileyan zêde çêbibe. Li deverên din jî, em ê germahiyeke bi 2 û 4 pileyan zêde bibînin."
Çelîk anî ziman ku sibê li herêmên Deryaya Reş a Navîn û Rojhilat û li herêmên Rojhilat û Başûrê Rojhilatê Anadoluyê baran wê bibare û ji roja sêşemê û pê va jî li seranserê welêt baran nayê pêşbînîkirin.
Çelîk got ku di sê rojên pêş da li Enqere, Stenbol û Îzmîrê baran nayê pêşbînîkirin û wiha axivî: "Li Enqereyê germahiya ku sibê wê bibe 12 pile, roja sêşemê wê bibe 16 pile û roja çarşemê jî wê heta 19 pileyan zêde be. Germahiya li Stenbolê sibê wê bibe 15 pile, roja sêşemê wê bibe 17 pile û roja çarşemê jî wê bibe 16 pile. Li Îzmîrê jî germahî sibê wê bigihîje heta 22 pileyan. Germahiya li Îzmîrê roja sêşemê wê bibe 24 pile û roja çarşemê jî bibe 23 pile."