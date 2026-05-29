Geliyê Botanê ji bo kesên ku di betlaneya Eyda Qurabê da berê xwe didin Sêrtê cihekî populer e

Geliyê Botanê ku bi dîmenên xwe yên Çemê Botanê ku ji Kevirê Qul yê li ser Girê Rasîl Hacerê tê dîtin û bi qasî 350 metre bilind e, bi bedewiya xwe ya xwezayî û deverên bêhnvedanê, ji bo hezkiriyên xwezayê cihekî populer e.
Geliyê Botanê ku di biharê da bi bedewiya xwe ya balkêş derdikeve pêş û di 15ê Tebaxa 2019an da wekî "parka neteweyî" hatiye ragihandin, di dema betlaneyê da gelek mêvanan diezimîne.
Midûrê Çand û Tûrîzmê yê Sêrtê Mehmet Sabahattîn Genç ji nûçegihanê AAyê ra got ku Geliyê Botanê ku xala hevdîtina xweza û dîrokê ye, di dema betlaneyê da jî bala xelkê kişandiye ser xwe.
Ceylan Guneşa ku ji Agiriyê hatiye, diyar kir ku ew kêfxweş e ku careke din serdana Geliyê Botanê dike ku ew pir jê hez dike.
Elanur Amcaogluyê ku ji Trabzonê hatiye, her wiha diyar kir ku wê ji betlaneya betlaneyê sûd wergirtiye da ku serdana bajarê mêrê xwe bike.