Aişe Hümeyra Akgün
28 Nîsan 2026•Rojanekirin: 28 Nîsan 2026
Galaya fîlma "Afirandina Mirovekî" li Navenda Çandê ya Ataturk hat kirin ku ji berhema bi heman navî ya Necîp Fazil Kisakurekê şair û bîrewer li perdeya spî hat veguhestin.
Serokomar Recep Tayyip Erdogan û jina wî Emîne Erdogan, Wezîrê Çand û Turîzmê Mehmet Nurî Ersoy, Waliyê Stenbolê Davut Gul û gelek vexwendiyên ji derdora çand û turîzmê beşdarî galayê bûn.
Derhênerê fîlmê Murat Çerî di galayê da li ser dikê axivî û got ku cara ewil e ew derdikeve hemberî temaşevanan û wiha dewam kir, "Heger min senaryoya qedera xwe binivîsiya, min ê senaryoyeke wiha binivîsanda. Ji lewma jî ez ji Xwedê ra hemd dikim. Nirxê me yek bû, li Kuliyeya Serokomariyê (bi galaya ewil ra) bû hezar. Ez spasiya kedkarên fîlmê dikim."
Engin Altan Duzyatanê serlîstikvanê fîlmê berî galayê daxuyanî da rojnamegeran û bal kişand ku "Afirandina Mirovekî" berhemeke pir giring e û wiha dewam kir, "Di eslê xwe da berhemeke şanoyê ya 3 perdeyî ye. Helbet veguhestina wê bo sînemayê ne karekî hêsan bû. Lewma Murat Çerî di bin barekî pir dijwar da rabû ser xwe. Bêyî em zirarê bidin tekstê, ji ber sînematografiyê me bi neçarî hin sehne lê zêde kirin."
Fîlma "Afirandina Mirovekî" dê di 1ê Gulanê da têkeve vîzyonê.