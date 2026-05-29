Diyarbekir û Mêrdîna bajarên dîrokî û çandî di betlaneya eydê da eleqeyeke mezin dibînin

Diyarbekira ku cihekî populer ji bo geştiyariya çandî û xwezayî ye, ji ber Eyda Qurbanê, hejmara geştiyaran zêde dibe.
Bi gelek cihên dîrokî û çandî yên wekî sûrên dîrokî yên bajêr ku di Lîsteya Mîrateya Cîhanî ya UNESCOyê da hatine tomar kirin, Kompleksa Muzexaneya Îçkale, Mizgefta Mezin ku wekî 5emîn cihê herî pîroz yê cîhana Îslamê tê hesibandin, Pireya Dehderî û Xana Hesenpaşa, Diyarbekir hejmareke mezin ji geştiyarên navxweyî û biyanî dikişîne.
Ziyaretvanên ku ji bo derbaskirina betlaneyê tên bajêr, bi taybetî li navçeya dîrokî ya Sûrê, pir zêde kom dibin.
Geştiyarên ku serdana cihên dîrokî dikin, her wiha derfeta wan heye ku xwarinên herêmî yên bajarî yên wekî kebaba kezebê, qedayifa burmayê û berxikên tijîkirî tam bikin.
Utkucan Înkaya ku ji Stenbolê hatiye, ji nûçegihanê AAyê ra got ku ew di salên berê da bi gelemperî betlaneyên xwe li herêmên Ege û Behra Sipî derbas dikirin, lê îsal wan Diyarbekir tercih kiriye.
- Mêrdîn
Mêrdîn bajarekî ku mirovên ji ol, ziman û çandên cuda bi hev ra di biratî û tehamulê da dijîn û bi avahiyên xwe yên dîrokî û qeydkirî balê dikişîne, di demsala betlaneyê da ji bo geştiyaran jî hilbijartineke populer e.
Kesên ku serdana cihên wekî Muzexaneya Mêrdînê, medreseyên Qasimiye û Zinciriyeyê, Manastira Deyrulzafaran û bajarê kevnar yê Darayê dikin, şopên rabirdûyê li kolanên bajêr dibînin.
Bi mizgeft, medrese, keşîşxane û dêrên xwe, Mêrdîn xwedî potansiyeleke geştiyariyê ya mezin e. Geştyarên ku serdana van avahiyên dîrokî dikin eleqeya xwe nîşanî şekirên behîvê û xwarinên herêmî yên ku ji hêla erdnîgarî va têne parastin, didin.
Mehmet Akif Ceranê ku ji Kahramanmeraşê hatiye, diyar kir ku wan ji betlaneyê sûd wergirtiye û bi malbata xwe ra hatine Mêrdînê û got ku Mêrdîn bajarekî xweşik yê rojhilatê ye.