Dirûna genim li zeviyên berhemdar yên Îdirê dest pê kir

Hüseyin Yıldız, Sabri Sarcan
14 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 14 Tîrmeh 2026
Bernameya ji bo destpêkirina demsala çinînê li bajêr hate lidarxistin ku genim tevî hilberîna fêkî û sebzeyan li ser erdên çandiniyê yên berhemdar roleke girîng dilîze.
Di merasîmê da Waliyê Îdirê Mustafa Firat Taşolar û Rektorê Zanîngeha Îdirê Prof. Dr. Ekrem Gurel bi karanîna bîçerdoverê yekemîn dirûna demsalê pêk anîn.
Midûrê Çandinî û Daristanê yê Îdirê Ahmet Tingiş ji nûçegihanê AAyê ra got ku dirûna genim û dexlûdanan ya sala 2026an ji îro pê va dest pê kiriye.