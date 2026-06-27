Di Gola Wanê da dîmenê şerê mar û qaqlîbazê yê li ser încîkefalê hat kişandin

Özkan Bilgin
27 Hezîran 2026•Rojanekirin: 27 Hezîran 2026
Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
Koça masiyên încîkefalê yên ku ji 15ê nîsanê heta 15ê tîrmehê ku serdema xerzdanîna wan e, ber bi avên şêrîn va koç dikin, berdewam e.
[1/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[2/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[3/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[4/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[5/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[6/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[7/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[8/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[9/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[10/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[1/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[2/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[3/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[4/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[5/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[6/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[7/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[8/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[9/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
[10/10] VAN (AA) - Di Gola Wanê da dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
Ev masiyên încîkefalê ji bo gelek ajelên kovî, bi taybetî qaqlîbazan, wekî çavkaniyeke xwarinê ne.
Ajelên kovî yên di çeman da û qaqlîbaz di serdema ku masiyên încîkefalê zêde ne da, êrîşî guzergeha koçê dikin.
Li Edremîta navçeya Wanê li perava golê dîmenê şerê qaqlîbazekî ji bo sitandina încîkefalê ya ku mar ew zept kiribû, hat kişandin.
Di dîmenê ku ji aliyê nûçegihanê AAyê va hat kişandin da, xuya dike ku qaqlîbaz ji bo sitandina masî, çend caran noqî avê dibe û di dawiyê da masî ji devê mar digire û ji wê derê dûr dikeve.