Ayşe Karaosmanoğlu
23 Gulan 2026•Rojanekirin: 23 Gulan 2026
Di Cejna Qurbanê da ewê seranserê welêt barana gur bi bandor be.
Rêveberiya Giştî ya Meteorolojiyê ya ser bi Wezareta Jîngeh Bajarvanî û Guherankariya Avhewayê texmînên derbarê rewşa hewayê ya ku li seranserê welêt di pêvajoya cejnê da eşkere kir.
Li gorî vê li seranserê Tirkiyeyê tê payin ku dawiya hefteyê û duşemba heftiya bê dinya ewrayî be, navber bi navber barana gur bibare û berq birûsk vedin.
Tê payîn ku germahiya hewayê li herêmên başûr, hundir û rojhilat di binê rêjeyên demsalî da û li deverên din jî di dora astên normal da be.
Di pêvajoya cejnê da li seranserê Tirkiyeyê hewaya nîv ewrî heta pir ewrî tê texmînkirin, dê navber bi navber barana gur bibare û berq birûsk vedin.
Tê payîn ku germahiya hewayê li dora normên demsalî be, û li hin herêmên başûr û rojava jî li jêr normalê be.