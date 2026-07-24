Deşt û zozanên li Qersê bi bihokên rengîn xemilîn

Hüseyin Demirci
24 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 24 Tîrmeh 2026
Deşt û zozanên li Sariqamîşa navçeya Qersê bi bihokên rengîn xemilîn.
Bihokên curbecur yên sor, şîn û binefşî reng dane tebîeta li dora Geliyê Keklikê ku li bilindahiya 2 hezar û 500 metreyî ye.
Ew bihokên rengîn ku piştî baranê bi derketina rojê ra di xwezayê da zêdetir xuya dibin, ne tenê bedewiyê didin dîmenê xwezayê, lê her wiha bi xwarina bihokên din yên ku ji bo çandiniyê zirara wan heye, beşdariyeke girîng di parastina hevsengiya xwezayî da dikin.