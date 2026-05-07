Deltaya Kizilirmakê mazûvaniya pezên ku diçin zozanan dike

Berpirsê Bihuşta Çivîkan a li Deltaya Kizilirmakê ya Samsûnê Kadir Yilmaz ji nuçegihanê AAyê ra destnîşan kir ku rewta li deltayê ya ku navçeyên Alaçam, Bafra û 19 Mayisê di xwe da digire, hê jî weke rêwrewa koçê tê bikaranîn.
Yilmaz anî ziman ku Deltaya Kizilirmakê ya di Lîsteya Berwexta a Mîrata Cîhanî ya UNESCOyê da, di nava sînorên erdnîgarî yên navçeyên Alaçam, Bafra û 19 Mayisê da ye û di rêya koça zozanan da mazûvaniya keriyên pez dike.
Yilmaz diyar kir ku keriyên pez piştî ku vêderê ra derbas bibin ewê ji ser Ordu û Toqadê va biçin heta Zozanên Karagolê ya li Girêsûnê û ewê koç mehekê biajo.
Yilmaz destnîşan kir ku keriyên pezn piştî ku 4 mehan li zozanan biçêrin ewê di vegerê da jî heman rêwrewê bikar bînin.