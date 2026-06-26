Dayikek bi armanca hingivê xwezayî bide keçên xwe bi 200 kewarî dest bi mozvaniyê kir

Bestami Bodruk
26 Hezîran 2026•Rojanekirin: 26 Hezîran 2026
Endezyara çandiniyê Rahîme Yildirim Kurtogluya (38) ji Adiyemanê ku ji ber karê hevserê xwe li Diyarbekirê cih bûye, ji bo hingivê xwezayî ji zarokên xwe ra peyda bike li navçeya Çunguşê mozvaniyê dike.
Kurtogluyê xwendina xwe ya lîsansê li Fakulteya Çandiniyê ya Zanîngeha Bîngolê di Beşa Çandiniyê da qedandiye û di heman beşê da li Zanîngeha Enqereyê master kiriye.
Dayika ciwan ya 2 zarokan ku di dawiya sala 2025an da ji ber karê hevjînê xwe li Çunguşê bi cih bû, ji ber tebîeta xweş ya herêmê matmayî ma.
Kurtogluya ku vê potansiyelê nas kir û xwest hingivê xwezayî bide keçên xwe, biryar da ku dest bi mozvaniyê bike. Bi piştgiriya bavê xwe yê cotkar û perwerdehiya ku wergirtiye, wê dest bi xebatê kir.
Kurtogluya mozvan piştî zarokên xwe dişîne mektebê dest bi karê xwe dike.
Rahîme Yildirim Kurtogluyê ji nûçegihanê AAyê ra got ku ew ji zarokatiya xwe va bi çandiniyê dizane ji ber ku malbata wê jî cotkar bû û ev yek bûye sedem ku ew di warê endezyariya çandiniyê da perwerde bibîne.
Kurtogluyê diyar kir ku wê zarokên xwe di ser hert tiştî da girtiye û got ji ber vê yekê jî min dest bi vî karî kir.