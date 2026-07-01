Dawiya hefteyê li piraniya welêt taviya baranê tê payîn

Ayşe Karaosmanoğlu
01 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 01 Tîrmeh 2026
Fevzî Burak Tekînê Pisporê Texmîna Hewayê yê Midûriya Giştî ya Meteorolojiyê ya Wezareta Hawirdor, Bajarvanî û Guherîna Av û Hewayê daxuyaniyek da nûçegihanê AAyê û der barê rewşa hewayê ya ku li tevahiya welêt vê hefteyê tê payîn da nirxandin kirin.
Tekîn da zanîn ku germahî dê sibê û roja înê li tevahiya welêt ser asta demsalê da be.
Tekîn got ku sibê û roja înê hewaya ewrawî û kêm ewrawî dê li piraniya welêt bi bandor be û diyar kir ku dawiya hefteyê jî dê piraniya welêt taviya baranê û cî bi cî jî taviya baranê ya bi birqetav tê payîn.
Tekîn got ku sibê li Kirklarelî,Çanakkale, rojavayê Balikesîrê, aliyên navîn ên Rojhilatê Behra Spî, Bîlecîk, Kutahya û aliyên navîn ên Rojavayê Behra Reş şilî tê payîn.
Tekîn da zanîn ku roja înê jî Trakya, aliyên navîn ên Behra Spî û Rojhilatê Behra Spî, bakurê Rojhilatê Anadoluyê û Osmaniye, Hatay û aliyên Yozgatê baran bê û ev gotin:
"Dawiya hefteyê jî piraniya welêt dê bikeve bin bandora hewaya bi şilî. Roja şemiyê dê li Marmara, Bakurê Egeyê, aliyên navîn ên Rojhilat û Navîna Behra Spî, Rojhilatê Behra Spî, Rojavayê Behra Reş, aliyên navîn ên Navîn, Rojhilata Navîn û Rojhilatê Behra Reş û rojhilatê Rojhilatê Anadoluyê baran bibare û roja yekşemê jî ji xeynî Trakya, Egeya li peravê û Başûrê Rojhilatê Anadoluyê dê li hemû welêt hawaya bi baran bandora xwe nîşan bide."
- Rewşa hewayê ya li 3 bajarên mezin
Tekîn da zanîn ku li Enqereyê sibê û roja înê baran nayê pêşbînîkirin û got ku "Hewa dê parçe ewrawî û kêm ewrawî be. Em ê dawiya hefteyê li paytextê şilî bibînin."
Tekîn behs kir ku li Stenbolê hewa dê sibê û roja înê kêm ewrawî û bi tav be û got ku "Em pêşbîniya baranê nakin. Li Stenbolê dîsa dê dawiya hefteyê şilî bê. Germahiya hewayê dê dawiya hefteyê heta 28 pileyan bikeve."
Tekîn got ku li Îzmirê jî seranserê 2 rojan şilî nayê payîn û got ku şemiyê dê li bakur û aliyên navîn şilî bê dîtin û got ku "Roja yekşemê dê parçe kêm ewrawî be. Germahiya hewayê li Îzmirê di seranserê 4 rojên pêş me da dê di navbera 34 û 35 pileyan da biguhere."