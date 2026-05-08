Dawiya hefteyê li piraniya welêt taviya baranê tê pêşbînîkirin

Fatma Sevinç Çetin
08 Gulan 2026•Rojanekirin: 08 Gulan 2026
Dawiya hefteyê li piraniya welêt taviya baranê tê tesîra xwe nîşan bide.
Abdullah Macîtê Pisporê Texmîna Hewayê yê Midûriyeta Giştî ya Meteorolojiyê ya Wezareta Hawirdor, Bajarvanî û Veguherîna Avûhewayê der barê rewşa hewayê ya dawiya hefteyê da agahî da peyamnêrê AAyê.
Macît destnîşan kir ku li gorî nirxandinên dawîn, sibê baran dê li Herêma Rojhilatê Anadoluyê bidome, şemiyê piştî nîvro bi taybetî li deverên navîn ên welêt taviya baranê ya bi birqetav tê payîn.
Macît her wiha ragihand ku şemiyê li rojavayê Marmarayê, li herêmên navîn ên Behra Reş, li rojhilatê Anadoluya Navîn, yekşemê jî li Marmara, Egeya Navîn, Anadoluya Navîn, Anadoluya Rojhilat baran dê bibare û her wisa dê heya roja sêşemê bidome.