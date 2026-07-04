Daristanên hênik yên li Sariqamîşê mêvanan pêşwazî dikin

Hüseyin Demirci
04 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 04 Tîrmeh 2026
Daristanên hênik yên li Sariqamîşa navçeya Qersê mêvanan pêşwazî dikin.
Cihên geştê yên navçeyê ku li bilindahiya 2 hezar û 200 metreyî ne û bi daristanên çamê hatine dorpêçkirin.
Herêma Ekoturîzmê ya Çemê Keklikê di nava cihên populer yên geştiyaran da ye.
Geştiyarên ku di nava daristanê da wext derbas dikin, ji hewaya sar ya park û deverên ekoturîzmê kêfê digirin.
Erbil Ozkayaya ku ji Bodrumê destnîşan kir ku xweza û av û hewaya sar ya Sariqamîşê ji bo kesên ku ji germahiya zêde ya bajarên rojava aciz bûne, alternatîfeke mezin pêşkêş dike û got ez pêşniyar dikim ku her kes serdana herêmê bike.