Çiyayê Agiriyê digel hilkişînê ewê ji bo werzişa motorsîkletê jî were bibîranîn

Fatih Çakmak, Abdullah Söylemez
06 Gulan 2026•Rojanekirin: 06 Gulan 2026
Waliyê Agiriyê Onder Bozkurt anî ziman ku Şampiyonaya Enduro û ATVê ya Tirkiyeyê ji bo herêmê giring e.
Walî Bozkurt digel Cîgirserokê Federasyona Motorsîkletê ya Tirkiyeyê (TMF) Mahmut Nedim Akulke derbarê Şampiyoniya Enduro û ATVê ya Tirkiyeyê da ku cara yekem li Çiyayê Agiriyê tê lidarxistin, daxuyanî da nûçegihanê AAyê.
Walî Bozkurt diyar kir ku hin têgihiştinên li ser Agiriyê rastiyê nîşan nadin û got ku parêzgeh bi piranî ji çêre, merg û erdê çandiniyê pêk tê.
Bozkurt diyar kir ku ji 11 milyon deqar erdê Agiriyê, 8,8 milyon deqar ji çêre, merg û erdê çandiniyê pêk tê û got, "Herêmên me yên çiyayî, çiyayên Agiriyê yên Mezin û Biçûk û Çiyayê Tendûrekê jî li navçeya Bazîdê ne. Em dixwazin ku Agirî bêtir bi organîzasyonên werzişê bê bîranîn. Înşelleh Şampiyoniya Enduro û ATVê ya Tirkiyeyê jî dê vê yekê bibe xurt bike."
Bozkurt destnîşan kir ku organîzasyon ne tenê ji bo geştiyariya wezişê belkî ji bo zindîkirina aboriya herêmî û cihgirtina parêzgehê di medyaya navxweyî û navneteweyî da gelekî giring e.
Bozkurt got ku ew dixwazin mêvanên ku cara yekem tên bajêr, pêkhateya civakî û çandî ya Agiriyê nas bikin.
Walî Bozkurt diyar kir ku dê şampiyona 3yê tîrmehê li Parkura Parka TRTê dest pê bike, roja duyem dê li Dola Diyadînê bidome û fînala etabê jî 5ê tîrmehê li raqima 3 hezar û 200î ya quntarê Çiyayê Agiriyê çêbibe.
Bozkurt got, "Raqima Çiyayê Agiriyê 5 hezar û 137 metro ye, li ser asta cîhanê ji bo werzişa hilkişînê cihekî giring e. Ji bo heta 3 hezar û 200 metroya wê, rê û veguhastin hêsan e, mirov dikare bi wesayitan jî hilkişe. Li tenişta hilkişînê, lidarxistina pêşbirkên enduroyê di erdnîgariyên dijwar da gelekî giring e."