Çem bi masîkefalên Gola Wanê yên ku ji bo hêkên xwe daynin koçî avên şirîn dikin, şên bûn

Muhammed Onur Yavrutürk
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Çem bi masîkefalên Gola Wanê yên ku ji bo hêkên xwe daynin di navbera 15ê Nîsanê û 15ê Tîrmehê da koçî avên şirîn dikin, şên bûn.
Masîkefalên ku zêdetirî 15 hezar kesên li peravên Gola Wanê debara xwe pê dikin, her sal di demsala zêdebûna xwe da ji 15ê Nîsanê heta 15ê Tîrmehê, dest bi rêwîtiyek dijwar dikin.
Masîkefalên ku ji bo ji ava şor û sodayê ya golê bigihîjin çemên ava şirîn, her sal di vê dema salê da dîmeneke balkêş pêşkêş dikin.
Li Çemê Bendîmahiyê ya li navçeya Muradiyeyê ku koçberiya masiyan zêde ye, ji ber ku germahiya avê gihîştiye asteke baş, masiyên koçber li hev kom dibin û çêm şên dibe.
Qaqlîbazên li herêmê masiyan diqefêlin û pê zikê xwe têr dikin.
Bi hemahengiya Qaymeqamtiya Muradiyeyê, cendirme û parêzvanên ewlehiyê jî bi tedbîran hildidin û masiyên di çem û robaran da diparêzin.