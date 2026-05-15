Çêlikên kûzeyan yên ku bê make mane bi şûşeyê şîr têne xwedîkirin

Ercan Baltayê ku li taxa Hoşkara ser bi bajarokê Sancakê dijî, dema ji malê dengekî dibihîze derdikeve û bi aliyê ku deng jê tê va diçe, çend çêlikên kûzeyan yên ku nû çêbûne dibîne.
Balta rewş bi Rêveberiya Bîngolê ya Parastina Siruştê û Parkên Neteweyî (DKMP) ragihand û wan jî got heke maka wan li wan venegere ewê bên wan çêlikan hildin.
Piştî ku çêlikên kûzeyê li cihekî guncav hatin danîn. Maka wan êdî dihat ba wan û ew şîr dida.
Baltayê ku nêzîka 20 rojan cih da malbata kûzeyê, piştî demekê dît ku kûzeya make di encama lêdana wesayitekê da, li keviya rê miriye.
Herdu çêlikên kûzeyê radestî Rêveberiya DKMPê hatin kirin.
Pêdiviyên herdu çêlikên kûzeyê ji aliyê Umit Taha Okutanê beytarê li Rêveberiya DKMPê va tên dabînkirin.
Okutanê ku navên "Frank û Henry" li wan çêlikan kiriye, bi şûşeyê şîr wan bi xwedî dike û hewl dide wan di jiyanê da bihêle.