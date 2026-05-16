Berfa ku di nîvê meha Gulanê da li Erziromê barî niştecihên bajêr heyirand
Berfa ku di nîvê meha Gulanê da li Erziromê barî, niştecih matmayî kir û careke din deverên bilind sipî kir.
Sagip Sezginer
16 Gulan 2026•Rojanekirin: 16 Gulan 2026
photo: Sagip Sezginer / AA
Türkiye, Erzurum
Barana zêde ya ku di saetên şevê da li bajêr dest pê kir, li deverên bilind veguherî berfê. Piştî barîna berfê, Navenda Kaşokê ya Palandokenê û derdora wê bi berfê hat nixumandin.
Welatiyên ku ji bo dîtina dîmenên berfê hatin herêmê, bi berfa ku di meha Gulanê da barî kêf kirin. Dema ku hin welatiyan dîmen temaşe kirin û wêne kişandin, hin malbatan bi zarokên xwe ra bi lîstina şerê goga berfê kêf kirin.
Mehmet Ariyê ku ji Gazîentabê hatiye, ji nûçegihanê AAyê ra got ku ew û malbata wî piştî barîna berfê hatine Navenda Kaşokê ya Palandokenê û wiha dewam kir, "Îro 16ê Gulanê ye, her tişt bi berfê hatiye nixumandin, hewa jî pir sar e. Dîtina berfê di nîvê Gulanê da min matmayî kir, pir xweş bû. Em bi zarokan ra di nava berfê da wêneyan dikişînin."