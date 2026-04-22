Baxçeyê Botanîkê yê Gazîentabê bi rengên biharê va xemilî

Baxçe di sala 2009an da ji aliyê Şaredariya Bajarê Mezin va li ser qadeke 17 hezar mêtroçargoşeyî hat avakirin.
Li baxçeyê qasî hezar cure nebatên cuda, gol û sûlav hene.
Bi hatina biharê ra baxçe rengîn bû.
Rêvebira Herbaryumê û Biyologa Pispor Ebru Bozlar ji nûçegihanê AAyê ra got baxçe bi hatina biharê ra xemilî û wiha axivî: "Lale, simbil û nergizan vekir, mêvanên me jî tên. Bi reng û bêhnê va li baxçeyê me coşek heye. Bi taybetî sibê û êvaran bêhn pir xweş e. Em pêşniyaz dikin ku bila mirov bên serdana baxçeyê me."
Ji ziyaretvanan Esîn Demirhanê jî got ew her sal tê Baxçeyê Botanîkê û îsal ev der bêtir xweş e.