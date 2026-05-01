Baranên biharê yên li Şanliurfayê dilê cotkaran xweş kir

Eşber Ayaydın
01 Gulan 2026•Rojanekirin: 01 Gulan 2026
Li Şanliurfayê ku yek ji navendên girîng yên hilberîna çandiniyê ya Tirkiyeyê ye, barana dawî berhema genim û ceh zêde kir û dilê cotkaran xweş kir.
Li Herêma Başûrê Rojhilatê Anadoluyê ku di salên dawî da ji ber hişkesaliyê di hilberîna çandiniyê da kêmasî hat dîtin, barana îsal hem berhemên genim yên ku têne hêvîkirin zêde kiriye û hem jî mesrefên hilberînê pir kêm kiriye.
Li gorî agahiyên ji rayedarên meteorolojiyê hatine wergirtin, di navbera 1ê Cotmeha 2024an û 1ê Cotmeha 2025an da ku wekî heyama çandiniyê tê hesibandin, li navenda bajarê Şanliurfayê 160 kîlogram baran bariye, lê mîqdara barana ku ji 1ê Cotmeha 2025an heta 28ê Nîsana 2026an hatiye pîvandin 611 kîlogram e.
Prof. Dr. Mehmet Alî Çulluyê Hîndekarê Beşa Zanistên Ax û Xurekê ya Nebatan ya Fakulteya Çandiniyê ya Zanîngeha Herranê ji nûçegihanê AAyê ra wiha got, "Genim û ceh wê di nava 15 rojan da dest bi zerbûnê bikin û ji bo çinînê amade bin."
Mehmet Alî Çullu got ku ew li bendê ne ku hilberîna genim li welêt îsal ji 20 milyon tonî derbas bibe.
Cotkar Mahmut Akbaş ji nûçegihanê ra diyar kir ku ew li ser qadeke bi qasî 300 donimî genim û ceh hildiberînin û got ku ji ber barana îsal cotkar kêfxweş in.
Cotkar Halîl Demîr jî diyar kir ku ev heyam barana zêde barî û got baranên ku ji Adarê va bariye bandoreke erênî li ser hilberînê kiriye.
Demîr destnîşan kir ku baran ji bo dar û çêregehan jî baş bûye û got, "Em îsal li bendê ne ku berhemeke baş hebe. Par makîneya çinînê jî nekarî bikeve hin zeviyan, lê îsal bi îzna Xwedê, em li bendê ne ku herî kêm ji 500 kîlogramî zêdetir berhem ji her donimî were."