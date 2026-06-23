Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê Huseyîn Yayman Îbrahîm Tatlises ziyaret kir
Duygu Yener
23 Hezîran 2026•Rojanekirin: 23 Hezîran 2026
ANKARA
ANKARA (AA) - Alîkarê Serokê Giştî yê AK Partiyê Serokê Polîtîkayên Huner û Çandê Huseyîn Yayman hunermend Îbrahîm Tatlisesê ku li Nexweşxaneya Bajêr a Bîlkentê ya Enqereyê fizîk tedawî dibîne ziyaret kir.
Yayman bi Tatlises ra li Nexweşxaneya Fizîk Tedawî û Rehabilîtasyionê hevdîtin kir û bi Yayman ra endamên MKYKyê Fatîma Yurduseven û Mehmet Alî Kurt jî Tatlises ziyaret kirin.
Yayman silavên Serokomar Recep Tayyîp Erdogan ragihand Îbrahîm Tatlises û gotê ku derbasî be û pirsa tedawiya wî kir.
Hunermend Îbrahîm Tatlises li ser vê got ku "Ez super im." û got ku Serokomar Erdogan nexweşxaneyekî gelekî baş çêkiriye û tedawiya wî jî baş diçe. Îbrahîm Tatlises pesnê xebatkarên tenduristiyê yên li nexweşxaneyê dixebitin jî da.
Tatlises behs kir ku bo TEKNOFESTa ku dê li Şanliurfayê bê lidarxistin hat vexwendin.
Tatlises di ziyaretê da stranên Mêrdîn û Urfayê gotin û şêranî îkramê ziyaretvanan kir.