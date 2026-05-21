Can Efesoy, Fatma Nur Duman Arı
21 Gulan 2026•Rojanekirin: 21 Gulan 2026
Aktîvîst li Hêwana VIPê ya balafirgehê ji hêşa Alîkarê Serokê Giştî yê Berdevkê AK Partiyê Omer Çelîk û hin rayedaran va hatin pêşwazîkirin.
Alîkarê Serokê Giştî û Berdevkê AK Partiyê Omer Çelîk daxuyanî da rojnamevanan û got ku Fîloya Sumûdê ya Kurewî wekî "fîloya mirovahiyê" ji bo zêdekirina eleqeya bo Xezeyê û ragihandina dengê mirovahiyê derket rê.
Çelîk got ku "Hemû xwîşk û birayên me ji bo mirovahiyê, ji bo heysiyeta mirovahiyê, dijî derketina komkujiya li Xezeyê, dijî derketina şebekeya komkujiyê, li ser navê mirovahiyê ev rêwitî kirin û peyama mirovahiyê ragihandin. Mixabin ku ew rastî hin zilman jî hatin lê peyama wan a xurt dewam dike."