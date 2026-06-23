Akgola ku bi ava belekiyan û baranê va tijî av bû, bi dîmenê xwe yê fenanî Gola Xwê va siruşthezan diezimîne

Emre Ilıkan
23 Hezîran 2026•Rojanekirin: 23 Hezîran 2026
Akgola li Ozalpa navçeya Wanê ya ku par ji ber hişkesaliyê miçiqî, îsal bi tesîra ava belekiyan û baranê va cardin tijî av bû.
Akgola ku xwedan qadeke bi qasî 407 hektarî û 9 kîlometre dirêjahiya qeraxî ye, bi dîmenê xwe yê wek Gola Xwê û rengvedana dîmenê esman a li rûberê ava wê ya zelal û nekûr va balê dikişîne.
Gola ku 30 kîlometre dûrî navçeyê ye, bi dîmenê xwe yê di nav keskahî û kulîlkên zer û her wiha çiyayên bi belekî va sipehî dixuyê.
Ji ber ku ava wê ne kûr e, ziyaretvan di nav golê da bi metreyan ji xwe ra dimeşin û her wiha wêne û dîmenan dikişînin.
Gola ku her sal ji ber hişesaliyê dimiçiqe, îsal bi tesîra barana zêde hê jî tijî ye û ziyaretvanan diezimîne.