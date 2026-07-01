Girê Mirazan (Gobeklîtepe) ku wekî navenda baweriyê ya herî kevin a dinyayê tê zanîn û "cihê destpêka dîrokê" tê hesibandin, di salvegera 8em qebûlbûna bo Lîsteya Mîrata Cîhanî ya UNESCOyê da ji 4 milyon û 409 hezar û 590 ziyaretvan ezimandin
Müslüm Etgü
01 Tîrmeh 2026•Rojanekirin: 01 Tîrmeh 2026
photo: Müslüm Etgü / AA
4,5 milyon ziyaretvanî Girê Mirazan ziyaret kir
ŞANLıURFA
Girê Mirazan (Gobeklîtepe) ku wekî navenda baweriyê ya herî kevin a dinyayê tê zanîn û "cihê destpêka dîrokê" tê hesibandin, di salvegera 8em qebûlbûna bo Lîsteya Mîrata Cîhanî ya UNESCOyê da ji 4 milyon û 409 hezar û 590 ziyaretvan ezimandin.
Sabrî Şahînê ji Almanyayê hatiye ziyaretê, diyar kir ku wî cara ewil Girê Mirazan dît.
Şahîn bal kişand ku wî berî niha li ser înternetê, Girê Mirazan dîtibû û gava ew hat Tirkiyeyê jî wî biryar da ku biçe dîtina Girê Mirazan û wiha dewam kir, "Em hatin û me dît. Berhem û fîgur pir kevn in. Ez kêfxweş bûm ku min vir dît. Ez her wiha sipasiya rayedaran jî dikim ku ev der vekirine. Cihekî pir sipehî ye, înşelah dê cihên din jî derxin holê."
Sevîl Unluya ji Aksarayê hatiye jî wiha got, "Min Girê Mirazan pêşdatir vekola bû. Tirkiye cennet e, Girê Mirazan ji nimûneyên herî sipehî ye û yên herî kevn e. Înşelah qîmeta wê dê bê zanîn û dê bêtir bê nasandin."
Gulsum Sayina ji Mêrsînê hatiye jî diyar kir ku cara ewil e ew tê Girê Mirazan û wê ev der pir eciband û wiha dewam kir, "Min meraq dikir û ez hatim, min dît. Bi rastî jî ev der cihekî wisa ye ku divê mirov were û bibîne. Ez ji herkesî ra pêşniyaz dikim."